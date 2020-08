FFVII Remake a passé les 5 millions de ventes FFVII Remake a passé les 5 millions de ventes

A ceux qui se demandaient où en était Final Fantasy VII Remake coté ventes, sachez que Square Enix vient de lâcher une MAJ des données et c'est donc 5 millions d'unités qui ont été écoulées en incluant le numérique.



D'ailleurs, même si on le savait déjà, le dématérialisé a largement pu profiter du confinement : 2 millions de ventes, soit du jamais vu pour l'éditeur sur le PlayStation Store.



A voir jusqu'où ira cet épisode qui peut encore gratter quelques paliers sur la longueur, par les promos déjà, mais également la possibilité d'une ressortie sur PlayStation 5 et pourquoi pas sur PC et Xbox Series X, l'exclusivité Sony ne durant qu'un an.