P.Spencer : le Game Pass (et le xCloud) ne seront pas disponibles sur supports concurrents P.Spencer : le Game Pass (et le xCloud) ne seront pas disponibles sur supports concurrents

En rumeur un temps sur Switch, le Xbox Game Pass en restera finalement au PC et aux supports Xbox comme vient de le signaler Phil Spencer lors d'une interview sur le site Tweaktown, donnant quelques explications proches du sous-entendu suffisamment éloquent.



Concrètement, si on ne pouvait évidemment attendre le service dans sa forme brute sur les machines des autres constructeurs pour d'évidentes raisons d'architecture, le xCloud restait une possibilité (comme sur mobile actuellement) mais Spencer déclare que « les machines concurrentes ne sont pas vraiment intéressées » pour avoir l'expérience Xbox complète, à savoir l'intégration du compte Xbox Live (et les succès), essentiel pour pouvoir retrouver sa bibliothèque n'importe où.



Qu'il y ait eu négociation ou pas, un refus de la part de Nintendo comme Sony tient de toute façon de la logique vu la perte potentielle d'argent et même si chacun a dû abdiquer face au cross-buy de certains titres populaires (Fortnite, Minecraft, Rocket League…), c'est une autre affaire d'accepter sur ses supports un module donnant accès à plus de 100 jeux sans rien y gagner en retour. Ou en tout cas probablement pas assez.