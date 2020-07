Eurogamer : un deuxième State of Play en août, pendant que Microsoft économise ses munitions Eurogamer : un deuxième State of Play en août, pendant que Microsoft économise ses munitions

On sait désormais que le grand show Xbox Series X est signé pour le 23 juillet prochain mais ce sera loin d'être le dernier rendez-vous pour le pré-launch Next Gen, et on ne parle pas des events annexes types GamesCom (où une conférence sera néanmoins tenue par Geoff Keighley).



Car Eurogamer vient de confirmer à son tour que Sony prépare un deuxième State of Play spécial PS5 dont la diffusion tomberait peu de temps après la date pré-indiquée, donc toute dernière semaine de juillet ou début août, et ce ne sera pas seulement la probable occasion de lâcher le prix et la date de sortie puisqu'on nous affirme qu'il reste encore de grosses annonces en stock (autant first que tiers), dont certaines ont été « intelligemment » gardées.



Mais c'est exactement le même topo chez Microsoft : le bavard Jeff Grubb déclare de son coté qu'il ne faut pas s'attendre à ce que Microsoft lâche toute la sauce le 23, et que eux aussi gardent dans les valises des munitions qui seront dégainées plus tard dans l'année. Une belle guéguerre d'actu en approche.



Pendant ce temps, Nintendo reste muet, mais continue de vendre ses Switch par fourgons.