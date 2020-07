Xbox Showcase : c'est pour le 23 juillet !

Hé ben il était temps : Microsoft annonce officiellement la date de son Xbox Games Showcase qui permettra de lever totalement le voile sur les premiers jeux first-party (avec on imagine du tiers AAA pour saupoudrer le repas) de la Xbox Series X, et ce sera donc le jeudi 23 juillet à 18h00, heure FR.On notera que c'est donc le même jour que la conférence Bandai Namco, et que chacun ait donc une petite pensée pour votre serviteur qui sera censée être en vacance à ce moment-là. Merci le Covid.Une heure avant cela, donc à 17h00, se tiendra un pré-show tenu par Geoff Keighley dans le cadre du Summer of Gaming.