Xenoblade Chronicles DE : le réalisateur évoque la durée de vie de l'épilogue bonus

C'est la semaine prochaine que l'on pourra (re)plonger surversion Switch via une « Definitive Edition » incluant divers bonus dont un épilogue pleinement inédit, que les fans de l'original pourront directement attaquer via la menu principal.Le réalisateur Tetsuya Takahashi est revenu sur le sujet pour évoquer le fait que ce contenu incarne une véritable extension avec une durée de vie oscillant entre 10 et 12h pour la ligne droite, et une vingtaine en incluant les diverses quêtes annexes.Un morceau qui en profitera pour ajouter une nouvelle composante de gameplay via les Nopons (que l'on adore ou déteste), avec deux de base pour vous épauler puis une dizaine d'autres à recruter en accomplissant des missions annexes afin d'augmenter les bonus d'attaque et de soin.Enfin, l'homme évoque le fait d'avoir souhaité un temps aller encore plus loin avec cette extension pour proposer un stand-alone (forcément payant) digne de Torna, mais a dû se résoudre à lever le pied pour ne pas impacter les projets en attente chez Monolith. On sait notamment qu'une deuxième équipe travaille sur un projet secret, tandis que celle allouée à ce Xeno HD plongera ensuite dans un autre chantier, épaulée par une troisième team.