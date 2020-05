[Rumeur] Venturebeat : le grand show PS5 pour début juin, et aucun nouveau Nintendo Direct à l'horizon [Rumeur] Venturebeat : le grand show PS5 pour début juin, et aucun nouveau Nintendo Direct à l'horizon

Insider généralement très bien renseigné du milieu, mais également rédacteur chez VentureBeat, Jeff Grubb a livré un long rapport concernant les principaux faits d'actualité à venir, et même ceux qui n'auront finalement pas lieu, répartis en trois points à raison d'un par constructeur, le tout selon ses propres sources dans l'industrie.



Concernant la PlayStation 5



- Le premier show d'importance propre à la PlayStation 5 aura lieu début juin.

- Possibilité néanmoins d'un changement de date de l'ordre de quelques jours de retard, certains plans ayant changé en cours de route, particulièrement le fait que le contenu de l'event aurait diminué en raison de certains éditeurs ayant finalement préféré faire leurs annonces en marge.

- Un State of Play aura lieu début août, sous le signe de la transition : à la fois des jeux pour la PS4 en fin de vie (donc uniquement tiers pour ce que l'on en sait) et les jeux PS5.



Concernant la Xbox Series X



- Même si le plus gros show est officiellement programmé pour juillet, Microsoft prévoirait autre chose pour le 9 au 10 juin, dans le but de montrer plus en profondeur l'écosystème de cette prochaine génération.

- Cela pourrait éventuellement avoir rapport avec les rumeurs autour du modèle Lockhart (moins puissant et moins cher) mais rien ne permet encore de le confirmer.



Concernant la Switch



- Beaucoup de rumeurs attestaient que Nintendo ne comptait pas faire de Direct en Juin mais Jeff Grubb en rajoute une couche en déclarant toujours selon ses sources que la firme n'a même plus le moindre plan pour un prochain event du genre avant un bon moment.

- Il faudra donc désormais s'attendre à des annonces brutales autant de la part de Nintendo que des tiers, chose qu'on a déjà pu remarquer récemment avec coup sur coup Deadly Premonition 2 (trailer et date de sortie) et le nouveau Paper Mario qui sera sorti de nulle part s'il n'avait pas déjà été leaké.



Et le reste



Pour le coup, les plans sont tellement flous dans l'industrie actuellement (hormis ce que l'on sait déjà comme les shows EA Play et Ubisoft Forward) que les sources de Jeff Grubb n'ont rien de vraiment fixe et concret à livrer, pas même un mot sur Warner Bros. Tout juste l'homme s'accorde à dire que Blizzard comme Riot Games feront le show à la fin de l'été, sans rapport avec la GamesCom.