Super Smash Bros Ultimate : le Pass 2 débutera avec la licence Arms Super Smash Bros Ultimate : le Pass 2 débutera avec la licence Arms

Assez rapidement, Nintendo a levé le voile sur le premier des six combattants du Pass 2 de Super Smash Bros. Ultimate et ce sera donc un personnage de la franchise Arms, sans qu'on sache encore lequel, même si l'essentiel des regards se tournent déjà vers Spring Man ou Twintelle.



Le perso sera dévoilé en juin, et sortira dans la foulée, laissant les non-connaisseurs découvrir justement le jeu Arms avec une période d'essai gratuite du 26 mars (dès maintenant donc) au 6 avril.