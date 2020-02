La PlayStation 4 a atteint les 108,9 millions La PlayStation 4 a atteint les 108,9 millions

Des trois constructeurs, c'est Sony qui ferme le bal des résultats financiers en annonçant que la PlayStation 4 a atteint les 108,9 millions d'unités à travers le monde à la date arrêtée du 31 décembre 2019. Cela ne lui permet pas de gratter de nouvelles place dans le classement (elle avait déjà dépassé la Wii et la PS1) mais la progression continue pour espérer atteindre le top 3, ce qui lui réclamera d'atteindre les quelques 118 millions de la GameBoy.



6,1 millions de consoles ont donc été écoulées au dernier trimestre 2019, et la fin de génération continue de se faire sentir puisque ça reste 2 millions de moins que fin 2018.



Hormis cela :

- Sony maintient ses objectifs (13,5 millions de PS4 vendues durant l'année fiscale)

- Actuellement 38,8 millions d'abonnés PS Plus (+ 2,5 millions)

- 81,1 millions de jeux vendus fin 2019 (- 6,1 millions).

- 49 % des jeux vendus sont en dématérialisés (+12 % !)