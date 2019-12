[Rumeur] Resident Evil 3 Remake se précise [UP] [Rumeur] Resident Evil 3 Remake se précise [UP]

L'annonce proche de Resident Evil 3 Remake, ça se précise sérieusement avec la mise en ligne avant l'heure sur le PS Store japonais de deux key visual qui pourraient signifier une ouverture rapide des précommandes, pourquoi pas la semaine prochaine après les Game Awards.



Si confirmé, cela voudrait également dire que la sortie pourrait se faire bien plus rapidement que prévu (printemps 2020 ?) mais il faudra patienter avant d'en savoir plus.



Note :

La version Z est habituellement propre au Japon, signifiant la version équivalente à celle de l'occident (donc plus gore que la standard).





UPDATE

- Contrairement aux prévisions, Project REsistance ne semble pas être le potentiel multi de RE3 puisque sa fiche est également apparue à part sur le Store, sous le nom de Resident Evil Resistance (ajout du visuel).