Le bilan 2018 de la Switch en France Le bilan 2018 de la Switch en France

C'est une fois de plus du coté du Figaro que Philippe Lavoué (Nintendo France) a donné quelques données concernant la Switch dans notre pays, où l'on apprend notamment que l'objectif des 2 millions de ventes fin 2018 est atteint : 2,04 millions exactement, à raison d'1,13 millions de machines écoulées l'année dernière.



La 3DS a elle fait 257.000 ventes en 2018 (moitié moins qu'en 2017) pour un parc total de 5,5 millions en France.



Coté software, cinq des dix meilleures ventes de l'année sont des jeux Switch, à commencer par Mario Kart 8 Deluxe (3ème : 1,2 million depuis sa sortie), suivi de Super Mario Party (5ème), Pokémon Let's Go (7ème), Super Mario Odyssey (8ème) et Super Smash Bros Ultimate (9ème). Tous ont dépassé 400.000 ventes sur l'année, hors dématérialisé.



(Pour info, le premier est FIFA 19, suivi de Red Dead Redemption 2)



Philippe Lavoué affirme enfin que l'objectif 2019 est encore plus élevé (sans donner de chiffres).