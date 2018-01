[Bilan Nintendo] 14,8 millions de Switch écoulés + MAJ des chiffres softwares [Bilan Nintendo] 14,8 millions de Switch écoulés + MAJ des chiffres softwares

Au tour de Nintendo de lâcher ses derniers résultats en date en annonçant que, c'est bon, la Switch a officiellement dépassé la pauvre Wii U avec 14,86 millions d'unités écoulées au 31 décembre dernier. Du coup, le constructeur revoit pour la deuxième fois ses objectifs à la hausse pour le 31 mars prochain : 17,7 millions de Switch sur le marché (17 millions au précédent objectif, et même 13 millions au premier rapport).



Le nombre total de jeux écoulés atteint les 52,57 millions, avec le top 7 first-party que voici :



1. Super Mario Odyssey : 9,07 millions

2. Mario Kart 8 Deluxe : 7,33 millions

3. Zelda : Breath of the Wild : 6,7 millions

4. Splatoon 2 : 4,91 millions

5. 1-2 Switch : 1,88 million

6. Arms : 1,61 million

7. Xenoblade Chronicles 2 : 1,06 million



Et on notera donc dans le lot que :



- Super Mario Odyssey s'est mieux vendu en deux mois que n'importe quel jeu Wii U.

- Mario Kart 8 Deluxe dépassera bientôt le total de la version Wii U (8,4 millions).

- En format unique (donc hors remaster, ou ici version Wii U), Zelda : Breath of the Wild sur Switch devient la troisième meilleure vente de la série, derrière Twilight Princess (Wii) et l'éternel premier Ocarina of Time (64).

- En 1 mois, Xenoblade Chronicles 2 devient de peu la meilleure vente de la série.

- Le marché numérique chez Nintendo est en hausse de 83 % par rapport à l'année précédente.



Hormis cela, la 3DS atteint 71,99 millions de ventes à travers le mois, pour 360,5 millions de jeux vendus (Pokémon Ultra Soleil & Ultra Lune tape à 7,17 millions).