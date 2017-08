Dragon Quest XI s'est plus vendu sur PS4 Dragon Quest XI s'est plus vendu sur PS4

Le dématérialisé a de plus en plus d'importance à notre époque, preuve encore avec Dragon Quest XI : si ce nouvel épisode s'est plus vendu au Japon sur 3DS sur le marché physique comme l'ont montré les charts Media Create, Square Enix annonce officiellement que les ventes sont plus élevées sur PlayStation 4 si on compte le numérique.



L'éditeur estime néanmoins que sur la durée, la version 3DS devrait reprendre le dessus.



Quant à la version Switch, on continue d'attendre...





UPDATE



Pour rappel, au dernier rapport (et en attendant celui de cet après-midi), la version 3DS tourne à 1,45 million et celle sur PS4 à 1,15 million. En misant sur quelques ventes eShop, la version PS Store aurait donc fait dans les 400.000 ventes.