deux jours

Loin de moi l'idée de vouloir entretenir la gue-guerre PS4 - 3DS alors qu'au final Square Enix sont les seuls gagnants dans l'histoire...Mais on a enfin les chiffres officiels des ventes en dématérialisé et c'est intéressant (ou affolant selon Amassous) de voir que ça peut atteindre de tels scores.113,18262,939Sur seulementOn a également les chiffres deetPensez-vous qu'un contructeur va tenter le tout démat' comme l'avait fait Sony avec la PSP Go alors que les jeux deviennent de plus en plus lourds et que tout le monde n'a pas une connexion permettant de télécharger des jeux de plusieurs dizaines de Go ?