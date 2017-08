Japon : les chiffres dématérialisés de Dragon Quest XI + Splatoon 2 passe le million Japon : les chiffres dématérialisés de Dragon Quest XI + Splatoon 2 passe le million

Il est assez rare de pouvoir mettre la main sur les chiffres du dématérialisé et il faut souvent attendre des communiqués providentielles pour avoir un peu de précision, comme aujourd'hui le magazine Famitsu qui nous apprend que pour son week-end de lancement, Dragon Quest XI aurait tapé à 113.182 ventes numériques sur PlayStation 4, et 62.939 sur 3DS.



Malgré tout, sur le total physique/numérique, la version 3DS reste devant pour la période de lancement et vu que Square Enix a annoncé que l'édition PS4 a pris de l'avance à la date arrêtée du 4 août, on en conclut que les ventes PS Store ont dû s'accélérer par la suite, que cette déclaration s'est faite en prenant en compte les commandes des magasins… ou qu'il s'agit d'une erreur.



Et sinon, on connaît également les ventes dématérialisées de deux autres titres :



- Splatoon 2 : 60.205 (du 21 au 30 juillet)

- Gundam Versus : 40.260 (du 6 au 30 juillet)



Splatoon 2 s'était vendu à 949.000 exemplaires à la date arrêtée du 20 août, on peut donc officiellement dire que le titre est maintenant le premier million-seller de la Switch au Japon.