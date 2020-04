sortira sur PS4 le 27 août au Japon, révèle le dernier numéro de Weekly Famitsu. Son prix n'a pas été dévoilé.



Le magazine révèle également les nouvelles informations suivantes :

Variant Age



Une attaque super puissante et une récupération HP / BP qui peut être activée lorsqu'il y a cinq membres ou plus dans votre groupe.



Remplissez la jauge en détruisant des objets sur le terrain.



En augmentant la jauge, elle peut être activée jusqu'à trois ou quatre fois en une seule bataille.



Son effet augmente en fonction du nombre de participants (jusqu'à 10).



Personnages



- Arios MacLaine (voix de Toshiyuki Morikawa) - Lynn, Scott, et Aeolia également. Principalement actif au sein de Crossbell.



- Rixia Mao (voix de Rina Sato) - Elle aspire à devenir une artiste. Bien qu'elle soit principalement active en tant que membre du parti, elle se consacre à son rêve.



Zeit (voix de Osamu Ryutani) - Son déguisement prend la forme d'un chien.



- Ilya Platiere (voix de Yuu Asakawa) - Joue un rôle plus important que dans The Legend of Heroes : Zero no Kiseki et Ao no Kiseki.



- Matteus Vander (voix de Rikiya Koyama) - Joue un rôle différent de celui d'Aurier dans Rean.



- Aurier Vander (voix de Yukana) - Fort et effrayant.



- F. Novartis (voix de Mitsuaki Madono) - Vita Clotilde également.



Des membres de The Society apparaîtront également, et des développements inattendus entre des personnages qui sont apparus dans le passé pourront également être mis en lumière.



Data Link Bonus



Les joueurs qui disposent de sauvegardes pour les jeux Trails précédents sur PlayStation 4 recevront les bonus suivants lorsqu'ils joueront à The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki :



The Legend of Heroes: Zero no Kiseki system data:



- Sept Attributs Sepith (x200)



The Legend of Heroes: Ao no Kiseki system data:



- Messe Sepith (x600)



Les deux The Legend of Heroes: Zero no Kiseki et Ao no Kiseki system data:



- Accessoire spécial qui ne peut être obtenu qu'en disposant de ces données

- Zeram Capsule



The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III system data:



- U-Material (x50)



The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV system data:



- Shining Pom Spirit Incense



Both The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III and Trails of Cold Steel IV:



- Accessoire spécial qui ne peut être obtenu qu'en disposant de ces données



The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV clear data:



- Rang S accessoire spécial qui ne peut être obtenu qu'en disposant de ces données

- Accessoire A+ pouvant être obtenu dans le jeu

- Différents items peuvent être obtenus selon que le Thors Restoration Rate soient en "Soaring" ou "Heavenly"