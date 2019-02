Pour contourner les cruelles limitations techniques d'une Gameboy déjà à son époque obsolète, les compositeurs de chez Game Freak avaient déroulé un véritable trésor d'ingéniosité

Depuis peu (depuis les opus X et Y en fait), la série semble se diriger de plus en plus vers l'orchestral

On y perd la chaleur et les entêtantes mélodies des sons 8-bit pour un son qui se veut audiblement plus parfait, plus exact, mais aussi plus froid, un brin plus artificiel

Stéréotypées, certaines musiques font état d'une carence mélodique palpable qu'elle tente vainement de cacher par une orchestration pompeuse et une tentative de rendre le son plus propre et plus "réaliste".

Dans Pokemon Sun & Moon, les compositeurs Minako Adachi, Go Ichinose, Hitomi Sato, Tomoaki Oga, Hideaki Kuroda et bien entendu le patron de la première heure Junichi Masuda avaient un prétexte parfait pour tenter de raviver la flamme. le jeu se passant dans un environnement aussi pétillant, riche et joyeux qu'un simili-Hawaï, avec ce que cela apporte d'exotisme et de fraîcheur, la bande-son aurait put retrouver une nouvelle vie. Mais malheureusement, hormis quelques incursions timides de ukulélé et de reggae hawaïen dans le thème de combat ou dans la musique de la Route 1, la créativité est étouffé sous l'orchestration imposée de la bande-son

Ten Carat Hill

Entre sons liquides et éthérés "ambient" et brèves enflammades du synthé, des cymbales et de la batterie, elle propose une rythmique et une construction qui a au moins le mérite de tenter quelque chose d'un peu plus caractéristique que le reste de la bande-son.

. Leur façon d'aborder la mélodie et de jouer avec les sonorités offraient aux Pokemon old school une cohérence, une identité et une ambiance propre, fascinante., à mesure que les capacités sonores des consoles s'améliorent. Ce fut le cas d’énormément de jeu lors du passage du CD à la cartouche.. C'est très contradictoire de se dire que la démarche artistique qui veut les musiques plus réalistes avec l'utilisation de sons types orchestraux synthétisés par un ordinateur rend finalement le son plus plus froid et plus distant que de véritables son informatiques comme on en avait l'habitude sur Gameboy.Les mélodies se sont avec le temps rendues plus plates, un peu plus conventionnelles, presque interchangeables entre certain lieux et décors.Les mélodies ne sont plus aussi entêtante et n'ont plus cette touche de fraîcheur, d'authenticité, ce petit truc en plus qui fait qu'on les chantonne encore après avoir éteint la console, dans le bus, en partant au boulot, ou en faisant les courses.... Les ballades rock, les ritournelles jazzy, les musiques d'aventure popisante ne sont plus et l'expérimentation qui aurait put trouver avec ce jeu un terreau ultra (Pokemon, ultra...) fertile est bridée, quel dommage !Il faudra néanmoins signaler l'utilisation, pour une première dans la série de voix digitalisées pour accompagner les partitions que l'ont doit à Hideaki Kuroda, auparavant sound designer. On signalera aussi des chœurs tribaux et des légères utilisations d'instruments fantaisistes comme la vieille roue (instrument à cordes frottées du Moyen-Âge muni d'une manivelle, faisant d'elle un mélange entre un violon et un orgue de barbarie). Mais le tout reste anecdotiques face à l'aspect sans ampleur et sans prise de risque de l'ensemble de l'OST de ces Pokemon.Alors tant pis, quitte à rester dans le classique, autant choisir le meilleur et c'est avec, qui est une des seules à réellement offrir une variations de timbre intéressantes que je vais conclure cet article.