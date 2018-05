Playstation 4







Toujours dans le cadre de la couverture de GameInformer, le site dévoile aujourd'hui une grosse nouvelle présentation de Days Gone commenté. On signale qu'il s'agit de la première heure du titre, donc potentiellement du spoil, et on rappelle également qu'il s'agit d'une version Alpha.)







■Confirmation d'une sortie dans le premier semestre■L'histoire est divisée en chapitres.■L'intrigue porte non pas sur la recherche d'un remède, mais sur la survie.■L'aventure se déroule 2 ans après que les Etats-Unis ont été frappés par une pandémie.■Le titre nous occupera pendant une trentaines d'heures environs, mais la façon dont elle se déroule sera plus ou moins différente pour tout le monde.■Vous pouvez continuer à jouer le jeu après avoir terminé■Le compositeur est Nathan Whitehead qui est notamment responsable de la musique du film The Purge.■Désormais l'éauipe compte un peu plus de 100 développeurs , sachant que l’équipe a doublé seulement après l'E3 2016 ( donc 50 avant cela).■Le NERO (National Emergency Response Organization) est un organisme qui porte secours aux survivants.■Les personnes porteuses du virus sont tout simplement appelées « Les Infectés » par le NERO.■En fonction de vos progrès dans le monde ouvert et du moment où vous décidez de prendre cette mission. Il pourrait neiger, il pourrait pleuvoir, il pourrait y avoir du brouillard etc... Tout cela influera sur le déroulement de la mission.■En effet le froid rend les Freakers plus forts ; la pluie peut atténuer le son, mais fait sortir encore plus de Freakers et modifie les comportements des Maraudeurs, la moto aura aussi du mal à faire des virages serrés lorsqu'il pleut. Les armes semblent aussi s'enrailler à cause de la pluie, les créatures rencontrées seront différentes etc..■Plusieurs sortes d’embuscade dans le monde qui se produise dynamiquement, l’embuscade à la corde à linge, par exemple. Il se peut qu’il n’y ait tout simplement rien à cet endroit, il se peut qu’un autre événement se déroule, il se peut qu’on vous attaque d’une autre façon ou dans un endroit différent.”■D'autres survivants vont tenderont des embuscade. Par exemple, si vous voyez une ou deux voitures empilées quelque part sur la route. Les ennemis peuvent les pousser pour qu'elles tombent sur vous■La moto sera complètement upgradable aussi bien sur sur le plan cosmétique, mais aussi mécanique. On pourra en effet améliorer sa consommation d’essence et changer les pneus en fonction de la météo■Vous pouvez entrer dans 99% des bâtiments.■En plus des loups et des ours, il y aura aussi chiens dans le jeu.■Le monde est décrit comme extrêmement dangereux en tout temps. Pendant leur temps de jeu, un seul coup d'un des "freakers" a pris un quart de la santé du joueur.■Les Freakers se jettent sur tout ce qui bouge ou, du moins, ils essaient toujours de le faire. Si vous les rencontrez dans la même zone que des humains, vous pouvez vraiment essayer d’en profiter■Ils sont attirés par des endroits sombres comme les tunnels et feront des nids.■Les Newts (enfants infectés) ne vous attaque que si vous êtes blessé ou si vous montez jusqu'à l'endroit où ils se trouvent.■Le seul moyen de détruire ces nuits sera d’utiliser des cocktails Molotov, de l’essence ou de l’huile■Il y a apparemment des choix que vous pouvez faire tout au long de l'histoire. Un petit exemple est de laisser votre ami blessé dans un abri et de choisir de laisser son fusil de chasse avec lui ou de l'emporter avec vous. Il se peut qu'il y ait différentes fin■Pas de personnalisation du protagoniste (si cela se produit, j'imagine que ça sera via l'histoire.)■Le protagoniste est à la base l’homme de main d’un gang de bikers qui se font appeler Les Mongrels.■Il y a des missions types flashback jouables pendant l'histoire qui donnent une meilleure idée de qui est le protagoniste (Deacon St. John) et ce qui est arrivé à sa femme (Sarah)■Pas de simple quêtes fedex ou de contre-la-montre, tout a un contexte, du moins c'est l'objectif.■La monnaie du jeu est le crédit de camp■Les oreilles de freaker peuvent être échangées pour de l'argent / récompenses, et les headhots détruisent les oreilles.■Il ya 5 campements dans le monde, chacun avec des idéologies et des façons de survivre différentes. Deacon les fréquentera pour forger des relations et obtenir certains avantages et missions.■Présence de grandes zones métropolitaines dans le jeu, on pourra en effet explorer des environnements plus urbains■Les refuges et les armureries permettront de faire le plein de munitions.■On ne sera pas seul dans cette aventure , puisqu'on pourra faire la connaissance d'un certain Boozer qui nous aidera dans notre mission. Voler des affaires de Boozer aura un impact négatif sur notre relation sans que l'on sache trop comment.■On pourra chasser.■Il y a différentes tailles de hordes, la démo de l'E3 2016 en avait plus de 500 sachant qu'ils considèrent une horde de 300 comme une "petite horde".■Les hordes sont dispersées un peu partout dans le monde■Pas d'options de difficultés■L'endurance, la santé, le bullet time etc peuvent être améliorés■Présense de tours radio sans plus de détails■Vous obtenez des points en faisant des cascades avec votre moto.■Ces infectés ont besoin de manger, de dormir et de boire (ce ne sont pas des "zombies"). Ils voyagent également en groupe.■En guise d'arme on retrouvera les traditionnels fusils de chasse, fusils sniper, cocktails molotov, pistolets, LMG, grenades, arbalète, etc..■Il y aura le traditionnelle mode photo