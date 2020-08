Dans son nouveau rapport financier, Sony confirme qu'ils continuent d'investir dans des studios et qu'ils recherchent à acquérir de nouveaux studios pour le contenus de leurs first party WWS:

Sony Interactive Entertainment (SIE) continue d'investir, ou d'acquérir, des entreprises dotées d'une créativité abondante et de technologies de pointe pour créer Worldwide Studios (WWS), une association de studios de production de titres first party

posted the 08/29/2020 at 04:31 PM by jenicris