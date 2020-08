Critiques

Le nouveau film de Christopher Nolan débarque dans nos salles de cinéma tel un grand sauveur pour beaucoup. LE film qui fera revenir les gens au cinéma ! LE film qui sauvera une saison estivale d’une étrangeté rarement vu dans l’histoire moderne.Avec une telle aura, impossible d’être réellement inquiet pour son succès au box-office. Mais on ne peut s’empêcher de se poser une question : est-ce que le film en vaut au moins la peine ? Est-ce que le « sauveur » est au moins un bon film ?Petite note personnelle : cet article n’est qu’une simple critique du film Tenet et n’est que ça. Le contexte mondial concernant la pandémie ou le conseil sur le fait de oui ou non retourner au cinéma… Je ne me permettrais aucune prétention sur le sujet.Chaque nouvelle réalisation de Christopher Nolan est un événement. Souvent vu comme un chouchou à la fois des critiques mais aussi du public, difficile de ne pas attendre ses projets avec impatience. Néanmoins, son dernier film Dunkerque était accueilli de manière moins dithyrambique. Je suis d’ailleurs dans cette vague, ayant trouvé Dunkerque impressionnant sur un plan technique mais creux en terme d’impact émotionnel. J’attendais donc Tenet avec un grain d’inquiétude, craignant de voir la filmographie de Nolan commencer à plonger.