Q : Pouvez-vous nous parler un peu du design de la PS5, car à première vue, elle ressemble plus à quelque chose que l'on trouve dans la section des meubles d'un magasin plutôt qu'à sa zone d'électronique grand public ?



R : La PlayStation se trouve dans la zone d'habitation de la plupart des maisons, et nous avons pensé qu'il serait bien de proposer un design qui embellirait vraiment la plupart des zones d'habitation. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et, vous savez, nous pensons que nous avons réussi à le faire.



Q : Il y avait un mélange très varié de jeux dans la présentation - de grandes franchises PlayStation, mais aussi pas mal de choses provenant de studios plus petits, ce qui semble une décision assez inhabituelle pour le tout premier reveal de gameplay pour une nouvelle console.



R : Nous voulions des jeux triple A qui démontreraient pleinement la puissance de la machine. Mais certains de ces petits jeux font un usage très cool et innovant des nouvelles fonctionnalités de la console. Nous avons donc permis à l'émission de donner une idée de l'étendue de l'expérience de jeu qui sera disponible sur la PlayStation 5. Et ce n'est qu'un début. Il y a tellement d'autres jeux que nous avons en développement.



Q : La console elle-même est disponible en deux versions différentes, une version numérique uniquement et une version avec un lecteur BR. Y aura-t-il une différence de prix significative ?



R : Vous n'entendrez rien sur le prix aujourd'hui. Mais beaucoup de nos nombreux consommateurs achètent uniquement en numérique de nos jours. Nous avons pensé que nous ferions ce que nous essayons de faire habituellement, et que nous offririons simplement le choix.



Q : Et alors que nous entrons dans une période d'incertitude économique, est-ce le bon moment pour lancer une nouvelle machine ?



R : La sagesse conventionnelle et l'histoire montrent que notre entreprise est l'une des plus résistantes à la récession. Mais je pense que cela va accentuer notre besoin de nous assurer que nous nous concentrons sur la bonne équation de la valeur. Et je mets l'accent sur la valeur plutôt que sur le prix.



Nous devons être plus attentifs que jamais à ce que la proposition de valeur globale en termes de console et de jeux - la gamme de jeux, la qualité des jeux, la quantité de jeux - en fasse quelque chose à laquelle notre communauté aspire.

La BBC a interviewé le président-directeur général de SIE, Jim Ryan.Voici quelques questions de l'interview ci-dessous: