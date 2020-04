"Les joueurs devraient pouvoir jouer à nos jeux où qu'ils soient", a déclaré Crump. "Et nous voulons les atteindre sur toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes."

"Nous avons certaines attentes, et nous les comparerons à celles des ventes à l'unité", a déclaré M. Crump. "Mais Game Pass nous libère un peu de l'obligation de dépendre uniquement de ce genre de mesures pour réussir. ... Mais lorsque nous décidons de faire un jeu ou non. C'est bien d'avoir toutes ces différentes mesures de succès et de ne pas être lié à une seule mesure de "avez-vous vendu un certain nombre d'unités à un certain prix ou non" parce que je pense que cela nous permet vraiment de prendre des risques et d'essayer des choses que nous ne ferions pas autrement".

"Du point de vue du portefeuille, il y a deux grands objectifs", a déclaré M. Decker. "Le premier est que vous ayez toujours quelque chose de génial à jouer. Et nous voulons nous assurer que vous avez accès à certains de vos anciens jeux favoris. Mais ensuite nous voulons nous assurer qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à jouer. Nous prenons en compte les commentaires de nos membres qui s'expriment très ouvertement sur les jeux et les genres qu'ils aimeraient voir, et nous les écoutons donc attentivement".