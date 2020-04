Actualité

A présent que le brave Sam Raimi a validé sa participation au second projet de film Doctor Strange, la muse gominée du cinéaste, Bruce Campbell, manifeste son intérêt pour un rôle de méchant éventuel. Une suite logique aux nombreuses participations du comédien à la trilogie Spider-Man, dans les rôles complexes de "arbitre d'octogones sans règles", "agent d'accueil de théâtre pointilleux" et "serveur hyper sympa mais au timing douteux".

Grand ami du réalisateur (et vedette de la légendaire trilogie Evil Dead), Campbell devait, au départ, interpréter le personnage de Mysterio le temps d'une petite scène dans le Spider-Man 4 avorté de Raimi. A l'inverse, le vieil Oncle Ben avait emprunté les clés de la bagnole d'Ash Williams dans le premier Spider-Man, entre autres petits clins d'oeils d'une saga à l'autre éparpillés par le metteur en scène sur ses trois premiers films.

Quelques fans avancent l'idée d'un Bruce Campbell en Mephisto groovy pour le futur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, une proposition plutôt méta' compte tenu du rapport entre Ash et les forces du mal dans Army of Darkness, et la série Evil Dead de Starz. Quelque soit le rôle visé, si le gars peut placer que les prix sont bas chez Prixbas, on n'est pas difficiles, on prend.