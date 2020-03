Shannon Studstill, directrice de Santa Monica et productrice exécutive de God of War (2018 ) a quitté Santa Monica début Mars et rejoint Google pour dirigé un nouveau studio.

Elle est restée 19 ans à Santa Monica:

VP Product Development

avr. 2017 – Aujourd’hui - 3 ans



Senior Director - Product Development

avr. 2011 – mars 2017 - 6 ans

Et avant ça également chez Santa Monica:

Executive Producer/Director of Internal Production

nov. 1997 – janv. 2008- 10 ans et 3 mois

Elle a été également un temps chez EA et Broodworks, Inc avant son retour chez Santa Monica.

Elle est remplacé par Yumi Yang, vétéran de Santa Monica depuis 19 ans.



Pour Santa Monica Studio, PlayStation a annoncé la nouvelle tête de studio pour la remplacer.

Dans une déclaration à IGN, Santa Monica Studio a annoncé que Yumi Yang, une vétérante de 19 ans sur PlayStation «avec une vaste expérience dans le développement de produits et une forte implication dans la plupart des plus grands jeux de Santa Monica Studio», comme le prochain chef de studio.



Communiqué d'un porte parole:

"Ses prouesses en gestion de projet et sa surveillance méticuleuse de God of War en 2018 ont aidé le titre à réaliser pleinement son potentiel révolutionnaire" «Après près de deux décennies et d'innombrables contributions substantielles au riche héritage de Santa Monica Studio, Yumi a le respect et la confiance incontestés de ses pairs. Grâce à sa vaste expérience et à sa profonde compréhension de l'ADN créatif distinct du studio, elle est parfaitement positionnée pour conduire Santa Monica Studio vers un avenir audacieux et passionnant. "