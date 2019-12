Voilà maintenant 2 mois que Gears 5 est sortie , l'une des dernières cartouches de la Xbox One était très attendue au tournant après un 4e opus solide, mais un peu trop classique .



Dans ce test nous allons revenir sur les choses que The Coalition a réussies et aussi les choses à revoir, car il y a quelques petites choses à revoir pour le prochain Gears Of War .

Campagne : Mieux vaut Swarm que jamais

Horde : Face a la Horde

Versus : A plusieurs on est plus fort

Fuite : Un mode qui donne envie de prendre la fuite

Les bons et les mauvais points

La note de Gears Of War France

'' Trop classique " c'est la chose qui était reprochée a Gears Of War 4,le moins que l'ont puisse dire c'est que The coalition a réussi a se renouveler avec Gears 5.Tout d'abord coté scenario Gears 5 est un hommage à Gears Of War 2 de par la tonne de référence qui lui sont faite, Gears 5 contrairement au 4 apporte une très grosse variété dans les décors ce qui aura gommé le cote trop classique du 4.L'une des grosses nouveautés c'est le semi-open World et le véhicule Skiff, c'est une véritable bouffé d'air frais pour la licence et une première plutôt réussi, The Coalition a d'ailleurs prévenu que le coté OW reviendrais sur le 6,Cependant il y a des choses a revoir car même si c'est sympa çà reste un peu vide, a l'avenir il serait intéressant de mettre des véhicules ennemies qui nous attaquerait pendant nos périples et pourquoi pas le retour des cavaliers Bloodmount ( de Gears 2 ) qui nous poursuivrait par exemple ? il y a vraiment des choses intéressantes a faire de ce coté.Le BloodmountAutre nouveauté du mode campagne c'est le rôle de Jack alors que dans les autres Gears il ne sert qu'a pirater des terminaux et ouvrir des portes sur cet opus le ptit robot a pris du galon, car vous pouvez le jouer, il peut exécuter,enfumer ou encore électrocuter et il possède même son arbre de compétence qui aura pour but de le rendre très utilité tactiquement.On notera aussi l'effort effectuer sur la narration et sur le trio Kait,JD,Del qui dans le 4 était un trio un peu lisse alors que dans Gears 5 ils gagnent tous en charisme et en intérêt .Mention spéciale à Kait qui ne tombe pas dans le cliché de l'héroïne qui veut sauver le monde elle a un vrai rôle et une vraie histoire .Le bestiaire d'ennemies est aussi intéressant, car voir les nouveaux ennemies Swarm comme la vigie, la nuée et d'autres âpres avoir vu les infâmes DeeBees sans intérêt de Gears 4, le bestiaire de Gears 5 rappelle un peu les ennemies des 3 premiers Opus.Vous l'aurez compris ce n’est pas parfait, mais je ressors pleinement conquis de l'expérience solo de Gears 5, car en plus d'être techniquement superbe c'est aussi une grande promesse pour l'avenirVéritable pilier de la licence le Mode Horde était attendu au tournant est dans l'ensemble l'essai est transformer .Un sujet pouvait devenir un sujet épineux c'est le sujet des classes uniques, car dans Gears 4 chacun choisissait la classe qu'il voulait alors que dans Gears 5 chacun doit prendre une classe différente.Pour moi cette nouveauté est une très bonne chose, car couplé a l'ajout des lobbys c'est pour moi un ajout qui évite les déconnexions massives ( un fléau sur Gears 4) mais aussi un ajout qui rajoute de la tactique voir même un esprit de solidarité dans la Horde.Prenons un exemple : sur Gears 4 les joueurs choisissent 5 classes lourdes et dans le lobby du lancement de la partie tout le monde constate donc qu'il n’y a pas d'ingénieur et de repérage ( donc aucune possibilité de réparer et de doublé l'argent récupérer sur-le-champ de bataille),vous voulez connaître le résultat ? déconnexion massive et Gears 4 n'étant pas équipé de lobby pas vous n'avez plus qu'a relancé une partie.J'insiste aussi beaucoup sur l'intelligence de The Coalition d'avoir mis en place les Lobbys, car ça permet de rejoindre n'importe qui à n'importe quel moment selon notre disponibilité et ça renforce l'aspect communauté et solidarité.Coté multijoueur ce n’est pas la grande révolution et ce n’est pas vraiment utile, car Gears reste a l'heure actuel LA RÉFÉRENCE DU TPS coté Gameplay et ça depuis 2006 ne ne déplaise a une certaine communauté qui trouve qu'avoir un grappin,un héros avec le charisme d'une huître morte atteint de la polio et un Semi Open World qui ne sert a rien. ( Oui je parle bien de Uncharted) .Cependant The Coalition a du mal à gérer une choses, Il y a trop de mode, depuis l'arrivée du MME sur Gears 3 et du mode Roi de la colline les modes fondateurs de Gears c’est a dire le mode Exécution et Zone de guerre ne sont quasiment plus jouer d'ailleurs le mode Escalade qui joue dans la même cour a vraiment du mal aussi, ces modes devrait revenir dans des evenements je pense pour relancer un peu l’intérêt.On notera l'ajout du mode Arcade qui plaira aux fans du jeu à distance et qui sera un bon moyen de démarrer Gears pour en découvrir les différents aspects du gameplay.J'ai pas grande chose a ajouter tellement le multi de Gears 5 est dans la continuité des autres, certains trouverons des choses bien d'autres non, mais c'est en fonction de se que recherche chacun donc rien ne sert rentrer dans les détails.La grosse nouveauté de ce 5e opus c'est le mode Fuite, et que pouvait faire The Coalition pour lui mettre des bâtons dans les roues a ce tout nouveau mode ? c'est simple le dévoilé a l'E3 quand les gens attendaient une grosse séquence du mode campagne,autant dire que ce mode partait avec un gros déficit de sympathie .Mais passons, pour en revenir au mode Fuite, entre l'escouade sans aucun charisme qui pourrait être sortie de quêtes Fedex Ubisoft et le concept de '' Fuite " qui selon moi est a l'exacte opposé de l'essence même de ce qu'est Gears Of War autant dire que ça commence mal .Car si le mode n'avait comme problème que l'escouade ça irait, mais non, car il y a aussi une redondance dans le gameplay et surtout dans les ruches, toutes les ruches sont différents, mais elles ont toutes la mème couleur, et toujours sous terre ce qui donne l’impression de voir toujours la même choses, espérons qu'a l'avenir The Coalition nous offre des Ruches en extérieur car a l'heure actuel il y a comme une impression de tourner en rond.Pour être honnête j’espère que dans Gears 6 le mode fuite disparaitra, je ne lui trouve aucun intérêt,selon moi il serait plus intéressant d'utiliser les équipes pour faire des dlcs solo et des Maps pour le multijoueur et la Horde.Je salue quand même l’initiative de The Coalition d'avoir tenté quelques choses de nouveau, mais pour moi en l’état c'est raté.- 4K 60 FPS dans vos daronnes- Campagne plus longue, plus rythmé, plus intéressante- La campagne est un hommage à Gears Of War 2- La campagne apporte des réponses- Une belle Variété dans les décors- Graphiquement superbe- Les nouveaux ennemis franchement classe- Le rôle de Jack- Le multi est toujours la référence du TPS même en 2019- Éditeur de map- La horde reste une valeur sûre- Le semi monde ouvert- les lobbys- Le monde semi ouvert trop frileux- Le Mode fuite mi-figue mi-raisin- Toujours pas de vrai boss en campagne- Hitbox qui déconne en Multi- Devoir attendre 2 ou 3 ans pour Gears 6