Critiques

Devoir écrire et réaliser l’adaptation de la suite de l’un des romans les plus connus de l’un des auteurs les plus connus qui a eu une adaptation au cinéma gérée par l’un des réalisateurs les plus connus pour devenir l’un des films les plus respectés de l’histoire du cinéma.Il s’agit sans doute d’un défi titanesque, 39 ans après le film culte parmi les films cultes Shining. Mike Flanagan est un réalisateur qu’on peut facilement qualifier de courageux, puisqu’il a relevé ce défi. Voyons ce que son Doctor Sleep nous offre.