World of PlayStation





Au cours de sa tournée mondiale de Death Stranding, Kojima a été interviewé lors d’un panel au British Academy Film Awards à Londres avec le cinéaste Nicolas Winding Refn, qui apparaît dans le jeu en tant que Heartman.

Kojima a été interrogé sur la complexité de ses histoires. Il a expliqué pourquoi il crée ses jeux de cette façon :

« Je pense que la simplicité est bonne, mais elle se consomme très rapidement. C’est comme la nourriture : tout ce qui est vraiment digeste, sort. […] Et cela ne reste pas dans le corps. Mais quelque chose qui est maladroit, qui n’est pas vraiment digestible, reste dans votre corps. Et vous ne savez pas ce que c'est. Et l'homme a ce sentiment intellectuel qui persiste : qu'est-ce que c'est ?



Exemple : un film. Si ce dernier vous tient à cœur, vous le regardez encore et encore, ou vous en parlez à vos amis : de quoi s'agissait-il ? Ou peut-être prendre le temps de le regarder à nouveau, ou d'y repenser à nouveau. Et vous commencez à comprendre le vrai sens. Et ça commence à être un vrai corps, votre sang et votre viande. Et il reste dans votre fluide corporel, et ne sort pas simplement. Et je veux créer ce genre de chose.



J'ai grandi en regardant des films ou des choses du genre, alors je le fais simplement dans les jeux. Tout le monde dit que c'est compliqué, mais je pense que tout le monde devrait le garder en tête, peut-être pendant cinq ou dix ans, et peut-être qu'ils commenceront à comprendre. Et je veux vraiment créer ce genre de choses. "

On comprend donc que Hideo Kojima veut créer des jeux complexes auxquels les joueurs y penseront encore pendant des années. Des histoires à comprendre avec le temps, sans se précipiter. Son but est de marquer les esprits.



Death Stranding sera disponible le 8 novembre sur PlayStation 4 et courant 2020 sur PC.