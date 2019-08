Voici trois nouvelles séries qui viennent de s'ajouter pour apparaître sur la future chaîne Disney+. Il s'agit des séries She-Hulk , Moon Knight et Ms Marvel qui viennent d'être annoncer lors de la convention D23 qui se déroule en ce moment.

posted the 08/24/2019 at 03:39 PM by spawnini