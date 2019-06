Actualité

Kevin Feige confirme vouloir amener Keanu Reeves dans le MCU (et ce depuis longtemps)

Véritable coqueluche hollywoodienne, l'acteur Keanu Reeves est bel et bien convoité par Marvel Studios, comme on l'imagine par tant d'autres studios. Dans une récente interview, Kevin Feige a confirmé les vues du studio sur sa personne, à mettre en parallèle de récents bruits de couloirs autour de Reeves et du film Eternals.

Au micro de la rédaction de Comibook.com, Feige explique avoir eu envie d'amener Keanu Reeves dans le Marvel Cinematic Universe depuis de nombreuses années : "On lui parle à presque chaque film que nous faisons. Je ne sais pas quand, ou même s'il rejoindra le MCU, mais nous voulons vraiment trouver la bonne façon de le faire."

Les déclarations d'intention sont posées, mais Kevin Feige se garde bien de toute annonce dissimulée. En soi, si les discussions avec l'acteur ont eu lieu pour de nombreux précédents films, la possibilité qu'elles n'aboutissent jamais reste également présente. Mais à l'heure du renouveau de Marvel Studios nécessaire pour sa grande Phase 4, et la mise en route des séries Disney+, l'entreprise du géant américain profiterait à coup sûr de la présence de Keanu Reeves dans ses rangs. Affaire à surveiller.