Avoir ce film intitulé Dark Phoenix a un petit côté poétique quelque part, puisqu’il s’agit du dernier envol de la saga telle qu’on la connait. La Fox ayant été rachetée par Disney, la prochaine incarnation à l’écran des plus célèbres mutants du grand écran sera à travers un reboot, probablement lié de près ou de loin au Marvel Cinematic Universe.Est-ce que tel son titre, le film renaît néanmoins de ses nombreuses entraves pour nous proposer un dernier opus marquant ? Ou est-ce qu’il nous fait nous dire que cette saga X-Men a beau être sympa, elle est quand même bien bien bordélique ? Avec un réalisateur novice aux commandes et de nombreux reshoots, tous les signes pointaient vers l’accident industriel...

posted the 06/07/2019 at 09:58 AM by greil93