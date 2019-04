Nous y sommes, c’est la conclusion du Marvel Cinematic Universe dans la forme que nous connaissons, lancée en 2008. 11 ans et 21 films plus tard, les films Marvel sont devenus si populaires que chaque sortie devient un événement. Les records de préventes ont déjà explosées, tout comme le nombre de vues sur les différentes bandes-annonces. Avengers : Endgame est LE blockbuster parmi les blockbusters.Avec une fin qui s’annonce forte mais qui laisse forcément planer des doutes, l’ultime affrontement entre les vengeurs et le titan Thanos est le cadre de ce film de 3 heures. Est-ce que le final délivre la marchandise ? Est-ce que ce 4ème film Avengers satisfait toutes les promesses ? Voyons ça !

Who likes this ?

posted the 04/26/2019 at 10:52 AM by greil93