Séries TV

The Mandalorian

De Jon Favreau

Sur Disney+ le 12 novembre 2019

Synopsis:

Après les aventures de Jango et Boba Fett, un nouveau guerrier émerge dans l'univers Star Wars. Le Mandalorien se déroule après la chute de l'Empire et juste avant l'émergence de Premier Ordre et raconte les voyages dans les contrées les plus éloignées de la Galaxie d'un tireur solitaire loin de l’autorité de la Nouvelle République.