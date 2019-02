Le vainqueur recevra deux cadeaux:



- L'honneur (si si, c'est un honneur que je vous dis) de voir son test publié sur Retro Gamekyo, avec son pseudo en gros, bien en évidence sur l'article, pour pas qu'on nous félicite à la place du vainqueur, quand même, parce que bon voilà quoi. Et le test sera mis en Home du site !



- Un livre de la collection Gaming Legends aux éditions Omaké Books (en français) au choix parmi la sélection suivante:







Volume 1 : Final Fantasy V

Volume 2 : Metal Gear Solid

Volume 3 : Super Mario Bros.3

Volume 4 : Shadow Of The Colossus

Volume 5 : Kingdom Hearts II

Volume 6 : Earthbound

Nouveau concours sur Retro Gamekyo, cette fois-ci bien plus simple à organiser (pour nous) et à aborder (pour vous) que le chronophage et interminable concours de 2018Le principe est simple, tentez de devenir le rédacteur d'un jour sur Retro Gamekyo et proposez nous le test de votre choix, écrit de votre main, sur le jeu que vous voulez ! Voici le gros des modalités de participation :