Tests

Institution voir culte pour certains, abus de challenge pour d’autres, la sagaa fait son chemin d’un support à l’autre, snobant en cours de route la très oubliée Wii U pour tenter de se constituer un nouveau public sur Switch. Un portage qui a d’ailleurs un léger temps de retard puisque cette version aurait dû débarquer en mai dernier maisa visiblement voulu bien faire les choses pour éviter de gâcher cette première tentative face au publicEt on n’en voudra pas à l’éditeur puisque de nombreuses heures passées sur l’hybride offre l’expérience que l’on souhaitait, ni plus ni moins. En nomade, c’est donc du 720p, et en dock, on a droit à de la résolution dynamique majoritairement en 1080p mais avec tout de même quelques baisses selon les zones, tandis que le frame-rate se contentera naturellement du 30FPS, là encore avec quelques petites chutes mais heureusement bien plus rares qu’à une certaine époque. Et c’est d’ailleurs là que se situe la « réussite » de ce remaster puisque sans atteindre ce qu’offrent les versions sur PC, PS4 & One, les développeurs ont assuré l’essentiel en livrant une expérience meilleure que sur PS360 sur tous les plans techniques.Et pour le reste, c’est tout simplement la même chose qu’il y a six mois, et donc qu’il y a sept ans, le remaster dans sa globalité se contentant de pousser le multi en 3V3 et le coop jusqu’à quatre, tout en ajoutant quelques petites options de raccourci dont la possibilité d’utiliser plusieurs objets à la fois, ce qui a une grande utilité lorsqu’on a accumulé des tas d’objets d’âmes dans l’inventaire. On savait donc à quoi s’attendre et à moins d’être quelqu’un qui ne peut se passer de sa dose que ce soit dans les chiottes ou dans un avion (il y en a sûrement), cette version Switch ne va pas plus loin que ses intentions d’origine : permettre à de nouveaux joueurs de découvrir l’expérience « Souls », même si la haute difficulté est désormais plus coutumière vu ce qu’a déjà pondu la scène indépendante sur l’eShop. On continuera tout de même de se demander après tant d’années pourquoi il n’est pas possible d’inverser les touches A/B pour les menus (c’est très perturbant) et pourquoi on ne peut mettre pause même en offline, mais ceci tourne à l’habituel débat dont l’unique résultante sera « Tu fais comme le reste : tu t’habitues. »