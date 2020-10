La demo disponible propose de suivre les premières quêtes avec Link et Impa mais également elle nous montre la cinématique qui pose quelques questions qui évidemment entrent dans le domaine du spoiler...Le fameux robot mascotte vient en réalité du future. Il s'active au même moment que Zelda ait réussi à déclencher son pouvoir pour protéger Link, c'est à dire le dernier souvenir de Link dans Breath of the Wild.Le robot entend les paroles de Zelda, "je dois protéger tout le monde" et à partir de là le robot active un portail temporel... Vous sentez venir un twist ?Donc quelque part Guiguif a raison :. Ça n'est pas "100 ans avant" comme on nous le fait croire mais "100 ans avant dans une autre dimension" et ça change la donne : avec ce petit détail, Nintendo se met un droit de réserve à ne pas mettre Hyrule Warriors: Age of Calamity dans la chronologie officielle, sous le coup d'une décision arbitraire un jour ou l'autre.Reste à connaitre ce qu'impliquera la présence du robot pour la fin du jeu qui dans la logique devrait amener à Breath of the Wild mais avec un "plus" derrière cela. Et un twist, je sens venir un, mais je ne saurais dire quoi en vrai. Les champions comme le Roi d'Hyrule sont certains de mourir et Zelda survit en scellant le Fléau donc bon. Donc quel est le besoin de faire tout cela ?...