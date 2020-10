Kimetsu no Yaiba - Le Train de l'Infini est(Editeur de Dragon Ball/ Naruto/ One Piece)dont les bénéfices dépassent la barre des 10 000 000 000 de Yens(10 milliards) en seulement 10 jours.Les ventes total du manga vont dépasser les 100 millions uniquement au Japon.

posted the 10/25/2020 at 02:46 PM by amassous