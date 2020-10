Alors tout d'abord c'est un article que j'écris avec la dictée vocale de Windows 10. Elle se déclenche en appuyant sur la touche Windows + H. C'est très pratique lorsqu'on a trop mal aux articulations pour taper au clavier, et j'en profite pour tester ses capacités, ça pourrait m'aider cette semaine.







De mon côté j'ai toujours préféré des interfaces des Xbox Mais pour la Playstation 5 Je dois avouer que Sony a réussi à m'impressionner. Cette interface me semble vraiment différente et apporter beaucoup de micro-fonctionnalités aux jeux, là où celle de la Xbox Series ressemble énormément à celle de mes Xbox One - au point que j'ai du mal à en voir les subtilités et à les différencier. Je note tout de même la possibilité de personnaliser à fond son interface sur la Xbox, mais ce n'est pas une fonctionnalité que j'utilise énormément.



Bonne semaine à tous, et portez vous bien, santé tout le monde !