Depuis l'acquisition de ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars, Microsoft voit son nom être affilié à de nombreux éditeurs et studios pour une potentielle reprise. Alors que l'éditeur américain a le feu vert de Satya Nadella pour continuer à sortir le chéquier afin de mettre la main sur des structures de l'industrie vidéoludique et renforcer les Xbox Game Studios, il se murmure que la prochaine grosse prise de Microsoft serait ni plus ni moins qu'Ubisoft. Selon un insider auto-proclamé, le rachat serait même déjà officialisé en interne et une annonce serait prévue dans les prochaines semaines.Si Microsoft a les ressources financières pour s'offrir Ubisoft, trois facteurs laissent clairement penser que cela ne se fera pas :- Ubisoft étant côté en bourse, l'information aurait déjà pris de l'ampleur au sein de la presse économique- Ubisoft s’est battu pour garder son indépendance face à Vivendi, Tencent est arrivé en "allié" avec la prise de 5% du capital- La famille Guillemot est traumatisée par les OPA hostiles et se protège avec la holding Guillemot Brothers Limited