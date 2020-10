Éditeur : Marvelous / XSEED Games (Occident)

Développeur : Edelweiss

Genre : Action

Prévu sur PC/PS4/Switch

Date de sortie : 10 Novembre 2020 (USA)

12 Novembre 2020 (Japon)

20 Novembre 2020 (Europe)

Prix : 40€ / Édition Limitée : 60€

Langues : Anglais / Japonais / Chinois / Coréen.

Par le développeur de : AstebreedSakuna, déesse gâtée des récoltes, se retrouve bannie de son opulente demeure céleste sur une île envahie par les démons. Dans cette région sauvage indomptée, cette fille d'un dieu guerrier et d'une déesse de la moisson doit retrouver son droit de naissance en résistant aux éléments, en combattant les monstres et en cultivant du riz, la source de son pouvoir. À ses côtés, dans ce lieu interdit, se trouvent son gardien Tama et un groupe d'humains exclus de leur peuple. Ensemble, ces compagnons improbables doivent unir leurs forces pour apprivoiser à la fois le sol et les démons de Hinoe Island.