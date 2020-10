En effet, Joan Román, joueur formé au FC Barcelone, a décidé de se faire prénommer Goku.Le joueur Espagnol, passé par le FC Barcelone, a récemment pris la décision pour se faire appeler Goku Roman, et ainsi rendre hommage à son héros Son Goku.Interrogé par MigrantesDelBalon, Joan Goku Ronan s'explique :« Le prénom Goku vient de la série Dragon Ball, dont je suis fan depuis tout petit. Ca va même beaucoup plus loin que ça. C'est une façon de recommencer, de choisir mon chemin. Goku a beaucoup de sens pour moi. Il représente des valeurs telles que la persévérance, le dépassement de soi, l'empathie, la bonté… Et je m'identifie fortement à cela ».Sur son style de vie, le joueur ajoute :« Je passe beaucoup de temps sur mon corps, et je travaille beaucoup sur mon esprit. Le changement de nom est une façon de laisser derrière moi les énergies négatives, les blocages inconscients que j'ai eu tout au long de ma vie. En fait, l'idée est de renaître ».Goku Roman a aussi expliqué son choix sur Instagram.« Je suis reconnaissant envers 'Joan' pour tout ce que j'ai vécu. Tout le côté positif et les enseignements qu'il m'a laissés. Mais maintenant, je suis Goku. J'ai choisi ce nom parce que je me sens identifié avec les valeurs qu'il représente pour moi : persévérance, empathie, grandir face aux obstacles, lumière et positivité. Je ne demande que le respect, car beaucoup de gens me le montrent déjà. Toujours en mouvement, toujours en avant. Beaucoup d'amour pour tout le monde. »Formé au FC Barcelone, il a évolué dans l'équipe B de 2012 à 2015, entrecoupé d'un passage à Villarreal en 2014.Considéré comme une promesse du centre de formation, il a finalement quitté la Catalogne pour enchaîner les aventures à l'étranger au Portugal, à Chypre et en Grèce, et désormais en Pologne où il évolue au Miedz Legnica en deuxième division.