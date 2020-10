Sachat que l'espace disque total dans son cas est composé des 1To inclus dans la console, mais également d'un SSD externe de 1To.Il lui reste donc 1,2 To après avoir installé 9 jeux (dont Doom Eternal, Monster Hunter World et Final Fantasy XV). Il espère que des cartes mémoire de 2 To verront très prochainement le jour. Les disques SSD de marque Seagate seront proposés à 269€ dans format propriétaire et compatible uniquement avec les Xbox Series X et S. Du côté de Sony, un port d'extension au format M2 permettra d'augmenter son espace disque avec des disques SSD au format standard.