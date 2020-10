NintendoEverything

Début 2019, TickTock Games a été acquis et rebaptisé Rebellion North. Le développeur fait maintenant partie de la même société qui a sorti les titres Sniper Elite et Zombie Army. On ne sait pas sur quoi Rebellion North travaille actuellement, mais le co-fondateur Arden Aspinall a indiqué que ce serait sur Switch.«Dire que Rebellion a beaucoup de propriété intellectuelle est probablement l’euphémisme de l’année. Le projet actuel sur lequel nous travaillons, qui est un jeu Switch non annoncé, est quelque chose que nous sommes ravis de partager. Nous l'avons fait sortir du parc et j'ai hâte de voir les réactions. »Rappel : Sniper Elite 4 sur Switch n'a toujours pas de date officiel, pour l'instant nous avons juste "Hollyday 2020"