Il y a deux choses dont les développeurs de The Medium sont manifestement fiers : le concept de double réalité (pour lequel un brevet a été déposé), et la participation d'Akira Yamaoka à la B.O. du jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est à ce compositeur japonais que l'on doit les musiques de Silent Hill ; un daron, quoi. D'ailleurs, Bloober Team a décidé de lui consacrer une vidéo aujourd'hui, une séquence dans laquelle apparaît également le directeur du son Arkadiusz Reikowski. Il indique être en charge des morceaux que l'on entendra dans le monde réel, tandis que Yamaoka-san s'occupera de ceux du monde des esprits.

posted the 10/08/2020 at 07:18 PM