Super Mario Sunshine est considéré par la grande majorité des joueurs (moi y compris) comme le Mario 3D le plus faible ou le moins apprécié. Même si des gens l'adorent, SMS dans les nombreux avis que j'ai pus voir est souvent dernier du classement .



Il faut avouer que le soft en a surpris plus d'un avec sa Buse, dont beaucoup reproche la surexploitation de cette dernière, a tel point que les mouvements classique de Mario se retrouvent au second plan. Les phases de plate forme se repose trop sur cette dernière, notamment l'aérobuse, mais le pire dans tout ça, c'est que c'est une excellente idée au départ, le problème c'est que c'est sur exploité et que le gameplay ne se renouvelle pas assez.



Heureusement, Nintendo a eu la bonne idée de mettre des niveaux "bonus" dans le jeu, supprimant ainsi la Buse pour des phase de plate-forme à l'ancienne, et relevé en challenge. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de niveau de ce genre.

Le gros soucis également de Mario Sunshine est également son [g] manque de monde, seulement 7 contre quinze de Mario 64 ça fait mal...



Mais également ces mondes inégaux, quand certains sont vraiment bon, notamment la Baie Noki ou encore le Port Ricco, bénéficiant en plus d'un level design travailler, d'autre se révèle franchement en dessous pour pas dire mauvais, notamment le Village Pianta, mon dieu ce level design...



La trop grande repétitivité du jeu aussi peu finir par lasser, les soleils ne se renouvelle pas assez, parfois il faudra juste nettoyer la zone pour en obtenir, ou arroser Anti Mario et c'est tout ça dure 2 min même pas... Honnêtement, sans compter les pièces bleues et les soleils "bonus" combien de soleils sont vraiment intéressant à obtenir ? Pas plus d'une cinquantaine j'en suis convaincu... Sur 120 en tout, ça fait mal.



L'autre GROS problème de Sunshine est sa caméra de l'enfer ! Parfois, elle se place n'importe comment, nous empêchant de voir autour de nous, masquant ce qui se passe à l'écran, et c'est souvent un calvaire de réussir à la gérer.

Les mondes ne se renouvelle aussi pas assez, mais c'est le "cadre" qui veut ça à savoir l'ambiance vacance, ce qui fait que le jeu s'enferme dans une routine de mondes à base de plage, grand soleil etc.. Au moins, le tout reste très cohérent, et on s'y croirait presque. Nintendo a essayer de varié comme il le pouvait en mettant par exemple un port, un parc d'attraction etc... Mais il faut avouer que le tout se ressemble un peu trop quand même.



Finir le jeu à 100% est également pas très fun, notamment à cause de ces pièces bleues, 240 au totales, à récupérer dans les niveaux, et je peux vous dire que sans soluce, c'est un véritable calvaire pour toute les choper. Ça vous oblige à arpenter les niveaux de fond en comble, à regarder partout, à arroser à peu près tout et n'importe quoi (car oui, certaine pop comme ça) et ce dans tout les mondes, même le HUB ! Bref, c'est un calvaire et beaucoup de joueurs auront abandonner d'ici là...



Le Yoshi à beau être sympathique également, mais il ne sert pas vraiment à grand chose... À part arroser certaines substance, ou transformer des ennemi en plate-forme, son rôle est totalement sous exploité, à tel point qu'on se demande parfois pourquoi ils l'ont intégrer au jeu.

Nintendo ayant également eu la "bonne idée" de devoir le nourrir souvent de fruit sinon il retourne dans son œuf sans demander son reste, nous obligeant parfois à revenir sur nos pas, rien de dramatique non plus mais bon.



Par contre, là où le jeu est inattaquable, c'est bien évidement sur ses graphismes très joli (le rendu de l'eau m'avait bluffer à l'époque) et sur ses musiques vraiment top avec ambiance vacance entraînante et très réussi pour la plupart. C'est aussi le seul Mario à avoir un scénario qui se démarque des autres, pour quelques chose d'un peu plus profond que juste une enlèvement de princesse . Certains niveaux se révèle aussi excellent, notamment l'oiseau de sable ou avec l'anguille.



Malgré ce que tout le monde puisse en dire, ça reste malgré tout un des meilleurs jeux du Cube sans aucun doute possible, juste qu'il aurait pus être tellement plus que ça, à savoir l'un des meilleurs Mario 3D, mais en l'état et avec tout ce que j'ai dit plus haut, je ne peux pas dire ça



Sa trop grande répétition, ses mondes inegaux, son remplissage pièces bleues et soleil, ses problèmes de caméra, son trop peu de monde qui se renouvelle pas assez, son Yoshi qui sert pas à grand chose etc... Son gameplay qui se renouvelle pas assez aussi et qui se repose trop sur la Buse, j'irai presque jusqu'à dire que ce jeu est un (petit) gâchis. Nintendo tenait un concept, une super idée mais n'a pas réussi à l'exploiter complètement je trouve et c'est dommage...