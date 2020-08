C'est sur Twitter que Nintendo of America a retweeté une image de Mario en train de siroter son cocktail dans un transat ! Les fans ont tout de suite fait le lien avec Super Mario Sunshine ! Avec au dessus écris : "Reste cool, Mario !



Les plus "réaliste" penseront qu'il s'agit tout simplement de Nintendo qui prépare le terrain pour le remaster de Mario Sunshine alors que les plus "believer" pensent qu'il peut s'agir d'une suite à Super Mario Sunshine ! En effet, les deux cocktails pour eux ne semble pas anodin. On se rappel d'une image en 2019 ou Mario manger une pastèque et que deux pépins étaient sur sa joue, faisant encore une fois référence au chiffre deux.



Mais inutile de trop believer, je pense qu'il s'agit du remaster de Mario Sunshine ou de.. rien du tout et que c'est juste Mario qui glande !