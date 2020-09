Je regardais les vidéos d'essai de la Xbox Series X d'aujourd'hui, et même si je suis déçu de ne pas voir de Series S (la version qui m'intrigue le plus), j'ai remarqué que tous insistent énormément sur un point : les temps de chargement.Ici, on nous montre un Monster Hunter World avec des temps de chargements très courts, mais curieusement pas d'images de jeu Next-Gen, tel que The Medium par exemple.Je trouve cela dommage, car pour moi, nouvelle génération rime avec nouveaux jeux, mais j'ai l'impression que d'un point de vue marketing (et des joueurs), les attentes sont plus autour d'une stabilisation du framerate et des résolutions, le tout associé à ces sacro-saint temps de chargement... C'est la première fois que je vois cela dans l'univers des consoles en 36 ans de gaming !Est-ce également ce que vous attendez de ces nouvelles consoles ? De la 4K, des améliorations sur les jeux rétrocompatibles et des temps de chargement plus courts ?Suis-je le seul à rêver de nouvelles expériences de jeu (Hellblade 2, Halo infinite) impossible sur nos consoles actuelles ?MAJ : J'aime bien Kevin, donc je l'ajouteMAJ2 : Digital Foundry (probablement déjà publié sur Gamekyo, mais je regarde avec attention) :