Le jeu fonctionnait en 1440P natif, mais l'AA et le flou de mouvement de Bluepoint rendent le tout si croustillant qu'il est difficile de le mettre en évidence, même en comptant les pixels.



Il était très probable qu'il fonctionnerait en mode Performance, le mode Graphique 4K devant avoir un bon rendu.



Aucun signe d'ombres via Ray Tracing



Le jeu fonctionnait en 60FPS la plupart du temps avec quelques baisses ici et là, comme il est en développement, ce n'est pas quelque chose qui dérange.



Du tearing se produisent en haut et en bas de l'écran, facilement ratables, comme dans le remake de SOTC.



Le saut technologique est notable et énorme, ce qui en fait le jeu le plus avant-gardiste des Souls.



Les animations retravaillées, sont plus stylisées mais fonctionnent bien dans ce contexte.



La physique est retravaillée et très bonne, les attaques et les interactions fonctionnent bien.



Les effets comme le feu et la pluie sont déjà très bons en SDR, le jeu devrait être superbe en HDR.



Temps de chargement ultra rapide, alors que sur la PS3 vous pouviez devoir attendre 11 secondes, sur la PS5 le chargement est inférieur à 1 seconde.