Autant que possible, je voulais montrer des séquences en temps réel dans le jeu », a déclaré Yoshida. Cependant, comme les images n'avaient pas été optimisées et réglées, la création de la bande-annonce était quelque peu épuisante à ce stade du développement du jeu. Mais, s'il ne s'agissait que d'une bande-annonce rendue, il y aurait des commentaires que j'ai vus en Amérique et ailleurs comme: «À bientôt en 2035!» Yoshida a de nouveau souligné qu'il voulait montrer le jeu réel en mouvement, au lieu de quelque chose pour simplement pour vendre le jeu.

"Nous nous concentrons sur le développement en ce moment. Fin octobre, nous ouvrirons un site FF16 avec des informations sur les personnages et le monde, et la prochaine grande info sera en 2021. Les graphismes ne sont pas définitifs mais ont été réalisés en temps réel".

