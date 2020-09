qui était annoncé au début comme une exclusivitésortira finalement aussi surEt pour ceux qui semblaient sceptiques par rapport auxd’espace de stockage que va offrir le SSDde lasachez que d'après le, le prochain jeu d'Insomniac Gamesne demandera que 50 GB de stockage pour tourner sur la machine contre 52 GB pour la versionet cela malgré les modèles et autres textures améliorées pour la version Next Gen.Rappelons quesortira le jour du lancement de lasoit le 19 novembre chez nous en Europe.

Who likes this ?

posted the 09/27/2020 at 11:30 AM by leonr4