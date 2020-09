Maglam Lord, un action RPG développé par Felistella (Summon Night 5) avec des illustrations de lack (Fire Emblem Heroes, Fate/Grand Order)

D3 Publisher et Felistella ont récemment annoncé un tout nouveau action RPG sur Nintendo Switch et PlayStation 4, qui sera disponible cet hiver au Japon : Maglam Lord. Pour développer ce titre, D3 Publisher a donc fait appel à Felistella, un studio japonais fondé il y a 10 ans. Il avait tout d'abord développé Agarest Senki : Mariage pour Compile Heart sur PSP puis, tujours sur PSP, les portages de Summon Night 3 et 4 pour Bandai Namco ainsi qu'un cinquième épisode. Par la suite, Felistella a travaillé sur Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, 2 et 3 pour Compile Heart sur PS Vita, Koesta pour Think & Feel sur iOS / Android, Luminous Arc Infinity pour Marvelous sur PS Vita, puis n'a fait que travailler pour Compile Heart à partir de 2015 en développant Superdimension Neptune vs Sega Hard Girls, Genkai Tokki : Seven Pirates et Castle Panzers ainsi qu'Azur Lane Crosswave.Le scénario de Maglam Lord est écrit par Kei Miyakozuki, qui a également créé le monde du jeu, et qui est connu pour son travail sur la série Summon Night. Au niveau des musiques, on a aussi des personnalités connues ayant travaillé sur Summon Night : Puresound pour l'équipe sonore et Chiaki Fujita du groupe Sing Live Talking qui s'occupe de la chanson thème, connu pour les thèmes Hikari no Miyako de Summon Night 2 et Spiral de Spiral : Machi Koujou no Kiseki. Enfin, le character design a été réalisé par l'artiste lack, connu pour son travail sur les illustrations de plusieurs personnages de Fire Emblem Heroes et Fate/Grand Order. Il a d'ailleurs publié une illustration spéciale à l'occasion de l'annonce du jeu.