Faites l'expérience du défi brutal original, entièrement refait à partir de zéro. Le tout présenté dans une qualité visuelle étonnante avec des performances améliorées, c'est le monde de Boletaria comme vous ne l'avez jamais vu auparavant.

Aventurez-vous dans le nord du royaume des Boletaria - une terre autrefois prospère de chevaliers, aujourd'hui assaillie par des créatures indicibles et des démons voraces. Rencontrez des personnages étranges, déséquilibrés et tordus par le monde qui les entoure, et découvrez l'histoire troublante de Demon's Souls.

Perfectionnez et aiguisez vos compétences au combat - sachez quand avancer et quand attendre votre heure, car à chaque coup manqué et à chaque erreur d'inattention, vous risquez de perdre les âmes mêmes que vous avez travaillé si dur à collecter. Les récompenses pour avoir tué les ennemis les plus forts sont cependant immenses, et la mort ne signifie pas la fin - c'est juste un autre état d'être.

Les invasions en ligne ne font qu'ajouter au danger de votre quête. Vous pouvez aussi jouer en coopération en appelant des alliés pour vous aider dans votre lutte contre les démons.

Abonnement PS Plus actif requis pour le mode multijoueur en ligne.

